بعد قفزة كبيرة.. تعرف على أسعار شاشات التلفزيون بأنواعها وأحجامها



كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الشاشات في الأسواق بنحو 80% مقارنة بأسعار شهر أبريل الماضي، بسبب ارتفاع بعض مستلزمات الإنتاج وتكلفة شحن البضائع، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

ويقدم مصراوي، متوسط أسعار بعض ماركات الشاشات في الأسواق بالأنواع والأحجام، بحسب التجار.

ماركة توشيبا:

شاشة توشيبا 32 بوصة led تسجل 3199 جنيها.

شاشة توشيبا 43 بوصة led تسجل 5149 جنيها.

شاشة توشيبا رسيفر داخلي 32 بوصة 3299 جنيها.

شاشة توشيبا رسيفر داخلي 40 بوصة 4999 جنيها.

شاشة توشيبا رسيفر داخلي 43 بوصة 5349 جنيها.

شاشة توشيبا رسيفر داخلي 49 بوصة 5999 جنيها.

شاشة توشيبا أندرويد 32 بوصة 3849 جنيها.

شاشة توشيبا أندرويد 43 بوصة 6149 جنيها.

شاشة توشيبا أندرويد 49 بوصة 6999 جنيها.

شاشة توشيبا 4k رسيفر داخلي 43 بوصة 7049 جنيها.

شاشة توشيبا 4k رسيفر داخلي 50 بوصة 8299 جنيها.

شاشة توشيبا 4k رسيفر داخلي 55 بوصة 8999 جنيها.

شاشة توشيبا 4k رسيفر داخلي 65 بوصة 12999 جنيها.

شاشة توشيبا 4k أندرويد 50 بوصة 8949 جنيها.

شاشة توشيبا 4k أندرويد 55 بوصة 9999 جنيها.

شاشة توشيبا 4k أندرويد 65 بوصة 15999 جنيها.

شاشة توشيبا 4k أندرويد 75 بوصة 23999 جنيها.

ماركة تورنيدو

شاشة تورنيدو 32 بوصة led تسجل 2999 جنيها.

شاشة تورنيدو 43 بوصة led تسجل 5499 جنيها.

شاشة تورنيدو رسيفر داخلي 32 بوصة 3199 جنيها.

شاشة تورنيدو رسيفر داخلي 43 بوصة 4999 جنيها.

شاشة تورنيدو سمارت 32 بوصة 3499 جنيها.

شاشة تورنيدو سمارت 43 بوصة 5599 جنيها.

شاشة تورنيدو سمارت 50 بوصة 6649 جنيها.

شاشة تورنيدو 4k أندرويد 50 بوصة 7999 جنيها.

شاشة تورنيدو 4k أندرويد 55 بوصة 8499 جنيها.

شاشة تورنيدو 4k أندرويد 65 بوصة 11699 جنيها.

ماركة سوني

شاشة سوني 32 بوصة عادية 3399 جنيها.

شاشة سوني 40 بوصة عادية 4599 جنيها.

شاشة سوني سمارت 32 بوصة 4149 جنيها.

شاشة سوني سمارت 40 بوصة 5499 جنيها.

شاشة سوني سمارت ريسيفر داخلي 43 بوصة 6966 جنيها.

شاشة سوني سمارت ريسيفر داخلي 50 بوصة 8199 جنيها.

شاشة سوني 4k سمارت 49 بوصة 7799 جنيها.

شاشة سوني 4k سمارت 55 بوصة 9849 جنيها.

شاشة سوني 4k أندرويد 55 بوصة 10699 جنيها.

ماركة شارب

شاشة شارب 32 بوصة led تسجل 2549 جنيها.

شاشة شارب 40 بوصة led تسجل 3799 جنيها.

شاشة شارب 4k أندرويد 50 بوصة 8946 جنيها.

شاشة شارب 4k أندرويد 55 بوصة 9499 جنيها.

شاشة شارب 4k أندرويد 65 بوصة 13499 جنيها.

ماركة Tcl

شاشة Tcl سمارت أندرويد ريسيفر 32 بوصة 2799 جنيها.

شاشة Tcl سمارت أندرويد ريسيفر 43 بوصة 4699 جنيها.

شاشة Tcl سمارت أندرويد ريسيفر 49 بوصة 4999 جنيها.