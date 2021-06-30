"بالزيادات الجديدة".. المالية تُعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.

وأضاف الوزير أنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وذكر أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من 12 يوليو 2021.

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف أنه تم تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 يوليو 2021.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 22 و23 أغسطس.

وأوضح بسيوني أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 سبتمبر.

وأهاب بسيوني بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".