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مصر القابضة للتأمين تدرس المشاركة في تأسيس صندوق استثمار عقاري

04:36 م الأربعاء 30 يونيو 2021
مصر القابضة للتأمين تدرس المشاركة في تأسيس صندوق استثمار عقاري

باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين

كتبت- منال المصري؛

كشف باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة تدرس المساهمة في تأسيس صندوق عقاري بالتعاون مع بنوك وشركات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من بعض الإجراءات.

وأوضح الحيني، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الشركة أمامها أكثر من فرصة حاليا للاستحواذ على شركة تعمل في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.

وأشار إلي أن الشركة ستستأنف خطتها للتوسع خارجيا بعد الانتهاء من تبعات فيروس كورونا المستجد عالميا، ويأتي السوق السعودي على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن أن شركته تعتزم في خطتها المستقبلية التوسع في العديد من الشركات مثل تمويل المشروعات متناهية الصغر والقطاع الطبي.

شركة مصر القابضة للتأمين صندوق عقاري البنوك الشركات

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