أسعار شاشات التلفزيون تقفز 80% بسبب ارتفاع مكونات الإنتاج

كتبت - دينا خالد:

قال أحمد هلال، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار شاشات التلفزيون قفزت بنسبة 80% بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.

وأضاف هلال، لمصراوي، أن هذه القفزة في الأسعار، جاءت بشكل تدريجي خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميا وخصوصاً الألومنيوم والنحاس، إضافة لانخفاض الإنتاج محليا وعالميا نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وارتفعت أسعار أغلب الخامات بالبورصات العالمية خلال الأشهر الماضية، مع زيادة الطلب عليها من قبل الدول الكبرى، وتسارع التوقعات بشأن التعافي من تداعيات كوفيد-19.

وأشار هلال، إلى أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين على البضائع، وزيادة التعريفة الجمركية، ساهمت أيضاً في ارتفاع أسعار الشاشات، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على الاستيراد.

ويعتمد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر بشكل أساسي على الاستيراد، سواء في تجميع مكونات الإنتاج أو منتجات نهائية.

وبحسب بيانات شعبة الأجهزة الكهربائية، فإن 80% من الأجهزة الموجودة في السوق يتم تجميعها محليا من خلال استيراد المكونات من الخارج، فيما يتم استيراد الـ 20% من الاستهلاك من الخارج منتجات تامة الصنع.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وأوضح هلال، أنا أسعار بعض الشاشات من العلامات التجارية غير المشهورة قفزت من 1325 جنيهاً للشاشة 32 بوصة إلى 2474 جنيهاً.

وارتفع سعر الشاشة 32 بوصة من الماركات المشهورة مثل سامسونج إلى 3800 جنيه مقابل 2500 جنيه أبريل الماضي، فيما ارتفع سعر الشاشة 50 بوصة إلى 12 ألف جنيها مقابل 8 آلاف جنيه، بحسب هلال.