باسل الحيني لمصراوي: طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة لن يتم قبل 2022

كتبت- منال المصري:

قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة، لن يتم قبل الربع الأول من العام المقبل، حتى يكون السوق جاهزا لاستيعاب الطرح.

وأضاف الحيني، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تلقت 6 عروض من بنوك استثمار خارجية ومحلية لتولي عملية الطرح.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، قال لمصراوي، سابقا، إن الوزارة طرحت على اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية، مقترحا لطرح نسبة بين 20 إلى 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، ضمن خطة الطروحات.

وتوقع الحيني، الانتهاء من اختيار بنك استثمار من المتقدمين خلال شهر ونصف إلى شهرين، وذلك بعد فرز العروض لتقديم توصية للجنة الطروحات باسم بنك الاستثمار الذي يساعد في عملية طرح مصر لتأمينات الحياة في سوق المال.

وأشار إلى أن الشركة تدرس الاستعانة بمراقب حسابات خارجي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وهي خطوة لازمة قبل تطبيق عملية طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة.

وأوضح أن الاستعانة بمراقب حسابات خارجي تعد خطة معقدة تحتاج للرجوع ثلاث سنوات للوراء لتوفيق الأوضاع مع معايير المحاسبة الدولية بالإضافة إلي وجود مراقب حسابات للمستقبل بداية من العام الجاري.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة فى مصر للمقاصة وهي خطوة هامة للشركة.