أسعار المراوح ترتفع 15% هذا العام مع بداية الصيف

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أسعار المراوح ارتفعت بنحو 15% مع بداية فصل الصيف، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف أن المراوح سلعة موسمية، ترتفع دائما مع دخول فصل الصيف، ولكن هذا العام هناك عوامل عدة رفعت الأسعار.

وأرجع هلال، ارتفاع أسعار المراوح إلى ارتفاع المواد الخام مثل الألومنيوم والنحاس، وزيادة تكلفة شحن وتأمين البضائع، وزيادة التعريفة الجمركية.

وأوضح أن السوق يعاني من حالة ركود كبيرة، وتراجع الإقبال على شراء المراوح هذا الموسم بنحو 70% مقارنة بالإقبال العام الماضي.

وبحسب هلال فإن المراوح أنواع عديدة منها السقف والاستاند والشعبي والماركات المعروفة.

وأضاف أن سعر المراوح السقف الشعبي تحتوي على الكرتونة بها 3 قطع 800 جنيه وتباع القطعة بالأسواق نحو 300 جنيه.

أما المروحة السقف من الماركات المعروفة، تسجل جملة نحو 500 جنيه، لتباع بالأسواق بنحو 525 جنيها، بحسب هلال.

ويتراوح سعر المراوح الاستاند بأنواعها الشعبي والماركات المعروفة بين 350 جنيهًا و1200 جنيه.