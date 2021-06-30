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رئيس القابضة للغزل لمصراوي: إنشاء مصانع جديدة في حلوان وإعادة تأهيل مصنع بشبين الكوم

01:16 م الأربعاء 30 يونيو 2021
رئيس القابضة للغزل لمصراوي: إنشاء مصانع جديدة في حلوان وإعادة تأهيل مصنع بشبين الكوم

الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنس

كتبت– شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خطة تطوير الشركات التابعة تتضمن إنشاء مصانع جديدة في عدد من المواقع.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم إنشاء مصانع جديدة في شركة حلوان، ومصنع جديد في شركة الدقهلية للغزل، بالإضافة إلى تأهيل مصنع في شركة شبين الكوم للغزل.

ويضم مجمع مصر حلوان، دمج شركات النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى)، والمصرية للصوف (ولتكس) ومصر لصناعة معدات الغزل والنسيج.

وكانت الشركة القابضة، وقعت الأسبوع الجاري، عقود إنشاء 7 مصانع جديدة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

وتضمن الاتفاق إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر وتشمل مصنع للنسيج وآخر لتحضيرات النسيج وإعادة التدوير وثالث للصباغة، وذلك لإنتاج الأقمشة القطنية والوبرة.

كما سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة بشركة دمياط للغزل والنسيج، للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز.

ووفقا لتصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تشمل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.

وأشار إلى اقتراب إنهاء إجراءات الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة، وكذلك تطوير نظم المعلومات وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP.

أحمد مصطفى القابضة للقطن والغزل والنسيج تأهيل مصنع شبين الكوم

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