Masrawy logo white

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:43 م الأربعاء 30 يونيو 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 773 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، وعيار 24 نحو 883 جنيهًا، والجنيه الذهب 6184 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3.3 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.019%؛ لتسجل 1857.86 دولار، في الساعة 12:23 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية السوق المحلي

الخبر التالى:

عمران: الموافقة على سندات التجاري الدولي الخضراء صدرت بعد إتمام الفحص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التحام منخفضين.. الأرصاد تعلن درجات حرارة الساعات المقبلة: ارتفاع كبير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا