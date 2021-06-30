ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 773 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، وعيار 24 نحو 883 جنيهًا، والجنيه الذهب 6184 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3.3 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.019%؛ لتسجل 1857.86 دولار، في الساعة 12:23 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة