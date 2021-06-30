وزير الاتصالات يبحث مع شركات فرنسية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لإدارة المدن الذكية

كتب- علاء حجاج:

اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس مع عدد من الشركات الفرنسية، وذلك بمشاركة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا عبر الفيديو كونفرانس وبحضور السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.

وقال بيان من الوزارة إن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة المتعلقة بنظم وتطبيقات المدن الذكية وذلك بالشراكة مع الوكالة الوطنية الفرنسية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "Business France " ومؤسسة أصحاب الأعمال الفرنسيين MEDEF.

وقال وزير الاتصالات إن مصر تعمل حاليا على تنفيذ خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة في تقديم الخدمات وإدارة المرافق ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية في إطار منهج عمل يرتكز على إقامة شراكات بناءة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأضاف طلعت أن الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال تطبيقات المدن الذكية المرتكزة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ؛ وأن يثمر الاجتماع عن تقديم رؤية شاملة للتكنولوجيات والحلول التكنولوجية المعنية بتصميم وبناء وإدارة المدن الذكية.

وقالت جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية تعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وجاري التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمدن الذكية في الدولة لمناقشة كيفية الاستفادة المثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل إدارة البنية التحتية، ومعالجة المخلفات، والمواصلات الذكية، والصيانة الاستباقية، والمباني الذكية وإدارة الأزمات، كما أكدت أنه تم تنظيم هذا الاجتماع للتعرف على إمكانيات الشركات الفرنسية فى هذا المجال خاصة وأن فرنسا لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الذكية فضلاً عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الشركات الفرنسية مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة لإنشاء وإدارة المدن الذكية، وكذلك أبرز التجارب الناجحة لمشروعات تم تنفيذها حول العالم.