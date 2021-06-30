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ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري خلال تعاملات اليوم

10:57 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري خلال تعاملات اليوم

أسعار السمك

كتبت_دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و80 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري بنحو 13 جنيها ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا

أسعار السمك السمك البلطي سوق الجملة الاسماك

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