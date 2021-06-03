الأحد.. غرفة القاهرة تنظم ندوة عن التسجيل الجمركي المسبق للشحنات

كتبت- شيرين صلاح:



تنظم غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يوم الأحد المقبل ندوة تعريفية لمنتسبيها عن شرح وتفسير آلية التسجيل المسبق للشحنات.

وقال العربي، في بيان للغرفة اليوم الخميس، إن الندوة تأتي بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وفي حضور ممثليها للرد على جميع استفسارات وتساؤلات منتسبي الغرفة لتفادي أي معوقات عند التطبيق.

وأشاد العربي بالتعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الجمارك لتحقيق المصلحة العامة، مما يساعد في النهاية في ضبط السوق ، وهو ما يسعى الجميع إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وأشار العربي إلى أنه سيتم من خلال هذه الندوة التعريف بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات، وخطوات وإجراءات العمل به، والمزايا التي يحققها.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية كل منتسبي الغرفة إلى ضرورة الاستفادة من أهداف هذه الندوة من خلال النخبة المشاركة من مسئولي مصلحة الجمارك المتخصصين في هذا الشأن لمعرفة كل ما يتعلق بالتسجيل الجمركي المسبق، والرد على الاستفسارات المختلفة، وتوضيح كافة الأمور بما يحقق نجاح عملية التطبيق.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزاميًا مطلع يوليو 2021.

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