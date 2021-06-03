تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.