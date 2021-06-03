أسعار الذهب العالمية تتراجع مع بداية جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبطت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.59%، وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية تراجع إلى 1897.03 دولار في تمام الساعة 9:41 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت في ختام جلسة أمس 1908.2 دولار للأوقية.
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