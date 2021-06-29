أوراسكوم للتنمية تنعى المؤسس الأول أنسي ساويرس

كتبت- شيماء حفظي:

نعت شركة أوراسكوم للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان :"ببالغ الحزن تعلن عائلة ساويرس وفاة السيد أنسي ساويرس. توفي في الجونة بمصر عن عمر يناهز 90 عامًا. ولد عام 1930 ، وكان من رواد رجال الأعمال المعروفين في مصر".

وذكر البيان، أن ساويرس أسس أولى شركة إنشاءات له في مصر في سن العشرين، وتم تأميم الشركة في عام 1961 وسافر لاحقًا إلى ليبيا لإعادة إطلاق شركته.

عاد ساويرس إلى مصر عام 1976 وأسس شركة أوراسكوم، وإلى جانب أبنائه، انطلق في مجالات مواد البناء، والصناعات الثقيلة، والعقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا. اليوم، هذه الشركات لديها أكثر من 120 ألف موظف على مستوى العالم، وفقا للبيان.

في عام 2001 أسس ساويرس وزوجته يسرية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ حلول مستدامة للتخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتم إنشاء برنامج Onsi Sawiris للمنح الدراسية أيضًا لرعاية تعليم الطلاب المصريين الموهوبين في جامعات مرموقة في جميع أنحاء العالم.