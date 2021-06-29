رجال أعمال واقتصاديون ينعون رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس

كتبت – شيماء حفظي:

نعى رجل أعمال واقتصاديون، رجل الأعمال الراحل أنسي نجيب ساويرس.

وقدم رجلا الأعمال وعضوا مجلس النواب، أحمد أبو هشيمة، ومحمد أبو العينين، العزاء لأبناء ساويرس الأب، الذي وافته المنية اليوم.

كما تقدم بالعزاء في وفاة رجل الأعمال الراحل، الخبير الاقتصادي هاني توفيق، والمصرفي هشام عز العرب، وشريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي.

وقال أبو العينين، عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم :"ننعي بمزيد من الأسى والحزن، رجل الأعمال اُنسي ساويرس، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، الذي وافته المنية اليوم، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، كلٍ من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورجل الأعمال سميح ساويرس، ورجل الأعمال ناصف ساويرس.. للفقيد الرحمة، ولكم من بعده الصبر وطول البقاء".

وكتب هشام عز العرب :"الله يرحمه كان راجل محترم وصاحب مواقف، ربنا يصبر أهله".

وكتب أبو هشمية: "تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة رجل الأعمال والصناعة المهندس أنسي ساويرس .. خالص التعازي والمواساة لرجل الأعمال م/نجيب ساويرس وم/سميح ساويرس وأ/ناصف ساويرس رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان".

وكتب شريف سامي، "أنسي بك، رحل عنا أنسي ساويرس أحد أهم أعلام نشاط الأعمال والاستثمار في مصر في مرحلة ما بعد التوجه الاشتراكي وسيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، ترك أبناء كل منهم رائد في مجاله، ومؤسسات اقتصادية يشار إليها بالبنان.. ندعوا له بالرحمة وخالص العزاء لأسرته".

ورحل رجل الأعمال المصري "أنسي ساويرس"، عن عالمنا عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا إرثًا اقتصاديًا وإحدى كبرى عائلات مجتمع الأعمال في مصر.