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أحمد أبو هشيمة ينعى رجل الأعمال الراحل "أنسي ساويرس"

03:57 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
أحمد أبو هشيمة ينعى رجل الأعمال الراحل "أنسي ساويرس"

أحمد أبو هشيمة

كتبت – شيماء حفظي:

نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال الراحل أنسي نجيب ساويرس، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وكتب أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة رجل الأعمال والصناعة المهندس أنسي ساويرس .. خالص التعازي والمواساة لرجل الأعمال م/نجيب ساويرس وم/سميح ساويرس وأ/ناصف ساويرس رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان".

ورحل رجل الأعمال المصري "أنسي ساويرس"، عن عالمنا عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا إرثًا اقتصاديًا وإحدى كبرى عائلات مجتمع الأعمال في مصر.

"أنسي"، القادم من "مصر العليا" في الصعيد، والذي ولد في محافظة سوهاج عام 1930، أحلامه تخطت المسافات للقاهرة، وتخطت حدود مصر مع الدول العربية، حتى أصبحت شركاته عالمية.

في عام 1975، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت فيما بعد تسمى "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وكانت نقطة انطلاق نحو "مجد العائلة".

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