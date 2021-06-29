عمران يتوقع استئناف برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر المقبل

القاهرة- (وكالات):

توقع محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تبدأ الحكومة طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في شهر سبتمبر المقبل.

وقال عمران خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قال، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021" أمس، إن الظروف الحالية جيدة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وأن البرنامج تمت إعادته لطاولة المفاوضات.

وحتى الآن لم تنفذ الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية الذي كان يستهدف طرح 23 شركة، سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.

وكانت تداعيات جائحة كورونا عطلت استئناف برنامج الطروحات الحكومية لمدة تصل إلى حدود عام، حيث أعلن هشام توفيق قبل نحو شهر من الجائحة أنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا.

وخلال مؤتمر اليوم، ذكر عمران أنه سيتم إصدار أول سندات خضراء في مصر لشركة في القطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار غدا الأربعاء.

ولم يذكر عمران الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم اسم الشركة المصدرة، ولكن تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أنها البنك التجاري الدولي.

والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وكان البنك الدولي هو أول من أصدرها في العالم عام 2008.

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