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مصر تصعد 12 مركزًا في مؤشر بلومبرج للصمود أمام كورونا خلال يونيو

12:05 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
مصر تصعد 12 مركزًا في مؤشر بلومبرج للصمود أمام كورونا خلال يونيو

مؤشر بلومبرج

كتبت- ياسمين سليم:

صعدت مصر 12 مركزًا في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر يونيو الجاري.

واحتلت مصر المركز 33 في يونيو بعد أن كانت تحتل المركز 45 في مايو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 58.9 نقطة في يونيو بعد أن حصلت على 49 نقطة في مايو.

وقالت بلومبرج إن الدول التي أبقت اقتصادها مفتوح مثل مصر صعدت في المؤشر خلال شهر يونيو الجاري.

وبلغ عدد السكان الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في مصر 2.1% من عدد السكان بحسب مؤشر بلومبرج.

وخلال الشهر الجاري تراجع منحى الإصابات بفيروس كورونا في مصر مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات.

وفي الوقت نفسه توسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وإعلان وزارة الصحة أنها تعتزم تصنيع بعض من هذه اللقاحات في مصر.

واحتلت أمريكا قائمة المؤشر لتزيح نيوزيلندا عن المركز الأول التي كانت تحتله في مايو الماضي.

فيروس كورونا مؤشر بلومبرج لقاح كورونا وزارة الصحة نيوزيلندا أمريكا

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إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

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