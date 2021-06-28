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مصر تحصل على 20 مليار دولار من صندوق النقد في آخر 5 سنوات (إنفوجرافيك)

08:04 م الإثنين 28 يونيو 2021
مصر تحصل على 20 مليار دولار من صندوق النقد في آخر 5 سنوات (إنفوجرافيك)

صندوق النقد الدولي

كتب- مصطفى عيد:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منذ أيام قليلة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الاستعداد الائتماني لمصر بقيمة نحو 1.7 مليار دولار من إجمالي قرض تصل قيمته إلى نحو 5.4 مليار دولار.

وبصرف الشريحة الأخيرة من القرض خلال أيام تصل قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى نحو 20.2 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات من خلال 3 قروض مختلفة منها قرض التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.

بينما تتضمن القيمة الباقية قرضين أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والآخر عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام وشمل 3 شرائح بقيمة إجمالية 5.4 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تفاصيل صرف القروض الثلاثة على 10 دفعات استلام على مدار 5 سنوات.

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