تلف المحصول.. كيف يؤثر"العفن الهبابي" على أسعار المانجو هذا العام؟

كتبت- شيرين صلاح:

انتشر العفن الهبابي بين أشجار محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية هذا العام، مما نتج عن ذلك تلف في جزء من المحصول قبل مرحلة الجني.

والعفن الهبابي هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرملية على المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية، وفقا لقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

وقال أبو صدام لمصراوي، إن العفن الهبابي لن يؤثر على أسعار المانجو في الأسواق، مشيرًا إلى أن النسبة المتضررة من المحصول مختلفة من مزرعة لأخرى ولكن بالنظر كنسبة من محصول محافظة الإسماعيلية كلها، لن تؤثر على الأسعار.

وذكر أبو صدام، أن المتضرر من انتشار العفن الهبابي هو صاحب المزرعة، ولكن على حسب نسبة التلف في كل مزرعة.

وبحسب نقيب الفلاحين، ينتشر العفن الهبابي في مزارع المانجو بالاسماعيلية منذ 6 سنوات، ويعتبر هذا المرض معروف وطبيعي بالنسبة لمحصول المانجو.

وأضاف أبو صدام، أن هذه الفطريات تمنع وصول الضوء للأوراق مما يقلل عملية البناء الضوئي ويمكن تواجد الفطريات على الثمار، ولكن هذا الفطر ليس خطيرا ويمكن السيطرة بسهولة.

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين السابق، إن السبب في تلف جزء من محصول المانجو بالاسماعيلية هذا العام هو التقلب المناخي هذا العام بالإضافة إلى العفن الهبابي.

واتفق واصل مع أبو صدام، قائلا إن أسعار المانجو هذا العام لن تتغير عن العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأصناف الأخرى للفاكهة بخلاف المانجو كصنف يمكن أن تشترى.

وذكر واصل، أن القدرة الشرائية للمواطن تغيرت بسبب ظروف كورونا، لذا حتى وإن حدث تراجع بالمعروض في محصول المانجو هذا العام، فإن تراجع القوة الشرائية ستحدث توازن مع قلة المعروض ولن ترتفع الأسعار.

وأوضح أبو صدام، أن مساحة زراعة المانجو في مصر تقترب من 300 فدان أغلبها في محافظة الاسماعلية، مشيرا إلى أن أهم أصناف المانجو في مصر الفص والهندي والعويس والسكري والزبدية والتيمور والصديقة.

وقال أبو صدام، إن المحصول المانجو المتوفر الآن بالأسواق هو محصول محافظات الصعيد، وأن المعروض غير مخزن من العام الماضي.

وبحسب حاتم النحيب نائب شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي سابقا، فإن سعر كيلو المانجو يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

ووفقا لقول أبو صدام، فإن موسم المانجو الأساسي يبدأ في منتصف شهر يوليو المقبل وحتى آخر أغسطس.