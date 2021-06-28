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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:05 م الإثنين 28 يونيو 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 21.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 2.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 10305 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 الأسهم الصغيرة الأسهم المتوسطة المستثمرين الأجانب

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