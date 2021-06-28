بعد هدوء الخامات العالمية.. توقعات أسعار الحديد في مصر خلال يوليو المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، -في تصريحٍ لـ"مصراوي"-، استقرار أسعار حديد التسليح في مصر خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعد هدوء أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، سجل سعر طن البليت حاليا 690 دولارًَا بانخفاض قدره 10 دولارات عن الأسبوع السابق، وسعر طن الخردة يصل إلى 499 دولارًا وهو نفس سعر الأسبوع السابق.

وقال الزيني إن أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع تتراوح بين 13800 و14600 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

وأضاف الزيني، أن حركة البيع والشراء بسوق الحديد تصيبها الركود مع زيادة المعروض منذ عدة أشهر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.