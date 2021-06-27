القلعة تسجل إيرادات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2021

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة القلعة القابضة للاستشارات المالية، العاملة بمجال استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، أنها حققت إيرادات بقيمة 8 مليارات جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021، بانخفاض بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من المجموعة اليوم الأحد.

وأرجعت المجموعة انخفاض إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى تراجع مساهمة مشروع الشركة المصرية للتكرير نتيجة مواجهته تحديات تشغيلية أدت إلى توقف نشاطه بصورة كاملة لمدة 29 يومًا وتباطؤ طاقته الإنتاجية لمدة 20 يومًا آخر خلال نفس الفترة.

وقالت الشركة إنه على هذه الخلفية تكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 405.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت أنه في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 9% إلى 3.9 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث يعكس ذلك حالة التعافي التي تشهدها الأسواق ومردودها على تحسن نتائج مختلف الشركات التابعة.

وأشارت إلى أن إيرادات شركة طاقة عربية ارتفعت بنسبة سنوية 3% خلال الربع الأول من عام 2021 في ضوء نمو حجم أنشطة توزيع الكهرباء ومبيعات قطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

كما ارتفعت إيرادات شركتي أسكوم والوطنية للطباعة بفضل تعافي حركة التجارة الدولية ومردودها على نمو حجم أنشطة التصدير، وواصلت مزارع دينا استفادتها من التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها، ومدعومًة بإطلاق ستة منتجات عصائر جديدة خلال الربع الأول من عام 2021، وفقا للبيان.

وبلغت إيرادات القلعة من عائدات توزيع الأرباح وإيرادات العملات الأجنبية بشركاتها التابعة في السوق المحلي 276.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس الإدارة.

وأشار هيكل إلى أن الشركة المصرية للتكرير استأنفت عملياتها بشكل كامل، وبدأت نتائجها تشهد تعافيًا تدريجيا، علمًا بأنه يجري حاليًا إجراء أعمال الصيانة المخططة، والتي من المتوقع أن تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ومستويات الربحية مستقبلًا.

وانخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 87% لتبلغ 90.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، نظرًا لتوقف مشروع المصرية للتكرير وتراجع هامش أرباح نشاط التكرير بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة عن المستويات المعهودة قبل أزمة (كوفيد – 19). وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 12% لتسجل 356.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومةً بنمو الأرباح التشغيلية بمجموعة أسيك القابضة والشركة الوطنية للطباعة.

وأكد هيكل أن الشركة ماضية في تنفيذ عملية إعادة هيكلة الديون باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية القلعة.

وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن شركة طاقة عربية، التابعة للمجموعة، نجحت في توقيع اتفاقية جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد، والتي سيتم بموجبها ربط حوالي 14 ألف منشأة سكنية بالمحافظة بشبكة الغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية.

وتعتزم طاقة عربية أيضًا التوسع بمحفظتها من محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط لتصل إلى 51 محطة بنهاية العام الجاري، وفقا للخازندار.