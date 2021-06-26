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بتكوين تهبط إلى 30 ألف دولار.. وتفقد 14% من قيمتها في أسبوع

04:57 م السبت 26 يونيو 2021
بتكوين تهبط إلى 30 ألف دولار.. وتفقد 14% من قيمتها في أسبوع

شعار لعملة بتكوين الافتراضية التي لا تخضع لأي رقاب

القاهرة- وكالات:

هبطت عملة بتكوين بنسبة 5.8% على مدار الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 30 ألف دولار، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وبلغ سعر عملة بتكوين المشفرة في تمام الساعة 4.30 عصرًا اليوم السبت بتوقيت القاهرة 30.9 ألف دولار.

وانخفضت العملة بنسبة 14.4% خلال 7 أيام، لتسجل قيمتها السوقية 579 مليار دولار.

وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 2.55% إلى 1778 دولارًا، خلال تداولات 24 ساعة.

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