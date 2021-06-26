وزير البترول يتفقد توسعات مصفاة تكرير ميدور بتكلفة استثمارية 2.4 مليار دولار

كتب-مصطفى عيد:

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجاري تنفيذه حالياً في المحافظة بتكلفة استثمارية نحو ٤ر٢ مليار دولار.

وقال بيان من وزارة البترول اليوم السبت إن التوسعات الجديدة تضيف 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وقال الملا إن المشروع يأتي في إطار استراتيجية واضحة يتم تنفيذها برؤية واعية من القيادة السياسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية عام 2023، موضحاً أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات العام المقبل ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التي تستورد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

وأوضح أن التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالي 3 ملايين طن سنويا حالياً إلى نحو 6.5 مليون طن في غضون ٣ سنوات، لافتا إلى أن التوسعات تمثل امتداد لمصفاة ميدور التي تواكب الحداثة في مجال التكرير منذ انشائها وستوفر إنتاجا يواكب أعلى المواصفات العالمية للمنتجات البترولية بما يلبي متطلبات السيارات الحديثة ويتيح الدخول للسوق العالمي بتصدير الفائض من منتجات بترولية مطابقة للمواصفات.

وأضاف الملا أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات كبرى في صناعة تكرير البترول انعكاساً لرؤية القيادة السياسية لزيادة قدرات مصر في قطاع البترول بعد النجاح في تجاوز التحديات والأزمات وسد العجز والوصول إلى الاستقرار في السوق المحلي للوقود بفعل رؤية واستراتيجية محكمة قامت على تنفيذها كوادر بترولية تعمل بإخلاص.

وقال إن المشروعات الجديدة شملت الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعين كبيرين في مسطرد والإسكندرية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بالإضافة إلى العمل في إنشاء توسعات مجمعات تكرير حديثة بصعيد مصر في محافظة أسيوط لتأمين احتياجات الصعيد البترولية.

وأكد الملا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية دعم بقوة قدرة قطاع البترول على التوسع في تطوير وتوسعة بنيته الأساسية وقدراته الإنتاجية في مصافي تكرير البترول والموانئ نتيجة لتوافر الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن قطاع البترول، خاصةَ مع زيادة الوعي وبدء تحقيق الاستهلاك الرشيد للوقود نتيجة تصحيح تسعيرة وإصلاح منظومة دعم المحروقات.

وأشار الملا خلال الجولة إلى أن مصفاة تكرير ميدور تتمتع بإمكانيات متطورة ومعدات حديثة وكوادر متميزة، مشيداً بنجاحها في تحقيق مرونة تشغيلية وزيادة كميات السولار العام الماضي بشكل كبير بدلاً من وقود الطائرات في ظل ظروف جائحة كورونا مما أدى لتوقف عن استيراد السولار لعدة أشهر.

وأعرب الملا عن سعادته وتقديره لتواجد نواب الشعب في واحد من أهم مشروعات قطاع البترول الجديدة والذي يقام بمحافظة الإسكندرية التي تمتلك نحو ٤٥٪ من قدرات مصر في تصنيع المنتجات البترولية.

وخلال الجولة عرض الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور موقف تنفيذ الأعمال لمشروع التوسعات الذي بلغت نسبة تقدم أعماله ٧١٪، مشيراً إلى أن المشروع يجري تنفيذه بهدف زيادة طاقة التكرير والحصول على منتجات بترولية عالية القيمة تتواكب مع المواصفات العالمية بهدف المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.

وأوضح أنه سيزيد من الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور من المنتجات البترولية المختلفة وفي مقدمتها السولار ثم البنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز ووقود الطائرات علاوة على الفحم والكبريت، لافتاً إلى أن المشروع يتسم أيضًا بالتوافق الكامل مع المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وقال إن رغم تحديات جائحة كورونا فقد نجحت ميدور على مدار عام 2020 في توفير نحو ٢٠٪ من احتياجات السوق من البنزين والسولار، محققة أعلى معدل إنتاج للسولار في تاريخها.