بعد العودة للصعود.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام عيار 21 نحو 775 جنيهًا وهو سعر أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 664.3 جنيه، وعيار 24 نحو 885.6 جنيه، والجنيه الذهب 6200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد عادت للصعود خلال تعاملات أمس بعد تراجع في نهاية الأسبوع الماضي.

وعالميا، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- على ارتفاع بنسبة 0.35%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج سجل سعر أوقية الذهب 1781.4 دولار بارتفاع 6.2 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.