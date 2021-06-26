وزيرة التجارة تبحث مع شركات روسية تعزيز استثماراتها في السوق المصري

كتبت-دينا خالد:

اختتمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، زيارتها للعاصمة الروسية موسكو والتي ترأست خلالها اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت جامع خلال زيارتها توافق الرؤى بين مسئولي البلدين لإحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وعلى هامش فعاليات الزيارة أجرت جامع لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الروسية الراغبة في التواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وأشارت جامع، إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس تمثل نقطة ارتكاز لجذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في مصر.

وأوضحت جامع، أن الوزارة ترحب بتعزيز تواجد الاستثمارات الروسية في السوق المحلي وتذليل كافة العقبات الأمر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءً مع ألكسندر فرونكوف، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة روس آتوم، حيث تناول اللقاء إمكانية تصنيع الألياف الكربونية متعددة الاستخدامات في مصر خاصة في مجالات الإنشاءات وقطع غيار السيارات والآلات وخزانات الغاز الطبيعي.

وقال البيان إن الوزيرة اتفقت على زيارة مسئولي الشركة إلى مصر مطلع شهر يوليو المقبل لبدء محادثات مع الأطراف ذات الصلة بمصر.

والتقت جامع مع سيرجي ابرامنكو، رئيس شركة هيليكس، حيث تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرة الكبيرة للشركة في مجال معالجة المياه وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات متنقلة إلى جانب مجالات تنقية الهواء.