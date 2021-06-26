الجمارك: إعفاء العالقين من أي غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية

كتب-مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية بادرت باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها إعفاء العالقين من أي غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية.

ومنحت الوزارة الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة مثل: الوقود والمواد الغذائية، والمطهرات ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات الطبية، والشحن السريع للبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، بحسب غتوري.

وقال غتوري، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي انعقدت بمدينة بروكسيل البلجيكية، إنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق وفقًا للنطاق الجغرافي.

وأضاف غتوري، أن هذا النظام يمنح مزايا للمتعاملين منها منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والسماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكتروني لكل المعاملات الجمركية.

وناقشت لجنة السياسات عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تقارير اللجان الفنية والإدارية تمهيدًا لرفعها لمجلس المنظمة، وفحص مسودة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سلسلة الإمداد، وتم اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للعام 2021/ 2022.

كما ناقشت اللجنة دراسة جدوى إنشاء منصة تجارة عالمية تديرها منظمة الجمارك العالمية لتمكين تبادل المعلومات بين إدارات الجمارك مقابل رسوم رمزية لكل عملية تبادل.