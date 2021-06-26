ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، فيما استقرت باقي الأسعار.

وارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والخيار بقيمة تتراوح بين 50 قرشا و2 جنيه.

ويقدم "مصراوي" أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 4 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.