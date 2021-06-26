تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر237 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 84ر34433 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر14 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 70ر4280 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32ر9 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 39ر14360 نقطة.
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