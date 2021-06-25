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أمريكا: مؤشر التضخم الرئيسي يسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 30 عاما

04:12 م الجمعة 25 يونيو 2021
أمريكا: مؤشر التضخم الرئيسي يسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 30 عاما

وزارة التجارة الأمريكية

القاهرة - وكالات:

أفادت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مؤشر التضخم الرئيسي الذي يستخدمه الفيدرالي الأمريكي، لوضع السياسة النقدية، قد ارتفع بنسبة 3.4% في مايو، وهي أسرع زيادة منذ أوائل التسعينيات.

على الرغم من أن المكاسب كانت الأكبر منذ أبريل 1992، إلا أنها جاءت مع تقدير Dow Jones، ولم تتفاعل الأسواق كثيرًا مع الأخبار.

وأشارت العقود الآجلة لسوق الأسهم إلى مكاسب بنحو 150 نقطة لمؤشر داو جونز عند الفتح ، بينما كانت عوائد السندات الحكومية ثابتة في الغالب.

وتعكس الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي والضغوط السعرية الناتجة.

مؤشر التضخم أمريكا وزارة التجارة الأمريكية العقود الآجلة

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