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بعدما تراجعت 43 جنيهًا في أسبوع.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

03:23 م الجمعة 25 يونيو 2021
بعدما تراجعت 43 جنيهًا في أسبوع.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي، بعدما هبطت خلال الأسبوع السابق بأكثر من 43 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب 7 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل سعر جرام عيار 21 اليوم الجمعة 775 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 664.3 جنيه، وعيار 24 نحو 885.6 جنيه، والجنيه الذهب 6200 جنيه.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 43 جنيهًا في أسبوع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة الماضي 768 جنيهًا مقابل 811 جنيهًا الجمعة قبل الماضي.

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