هبوط كبير للبلطي.. أسعار الأسماك تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأبرزها البلطي والمكرونة السويسي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، لتجارة الجملة.

وتراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي، يتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو السمك البلطي بين 3 و5 جنيهات، خلال الأٍسبوع، ليتراوح اليوم بين 19 و21 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا، وهو أقل من سعر الجمعة الماضي، جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.