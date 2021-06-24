جامع تبحث في موسكو آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها بحثت خلال لقاءها مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي عددا من الموضوعات منها الاجتماع آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأضافت جامع أن هذه المنطقة ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية.

وجاء هذا اللقاء على هامش ترأس الوزيرين اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، بحسب البيان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا التشاور بشأن تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال الأخشاب من خلال إنشاء مشروع مشترك لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب.

كما بحث الجانبان مشروع إنشاء مركز لوجستي لتخزين وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية خاصة بالصناعات الغذائية المعتمدة على الحبوب لخدمة السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حيث تم تحقيق تقدماً كبيراً بالجولة الرابعة التي اختتمت أعمالها بموسكو صباح اليوم ويجري الإعداد لعقد الجولة الخامسة بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت أن اللقاء تناول كذلك حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية والتي تشهد استقراراً نسبياً رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنوياً.

وقالت جامع إن اللقاء تناول مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً البدء في توريد العربات وفقاً للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المتمثل في شركة ترانسماش هولدنج.

وأضافت أنه تم بحث مقترح إنشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر وذلك في مجالات إجراء القياسات والمعايرات للأجهزة والوحدات الإنتاجية والمصانع والشركات.

وأكدت نيفين جامع حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً بين القاهرة وموسكو يشمل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين كركيزة أساسية للمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مانتوروف أن مجالات التعاون المشترك الحالية تشمل مشروعات النقل وتحديث السكك الحديدية و إنتاج السيارات وبناء السفن وناقلات البترول وتحديث مجمعات التعدين وفحم الكوك وتطوير حقول البترول.

وأعرب عن استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المصرية خاصة في ظل التعاون التاريخي المشترك بين مصر وروسيا في ستينيات القرن الماضي.

وشارك في اللقاء إيهاب نصر سفير مصر بموسكو، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، والمستشار تجاري وحيد عدلي مدير مكتب الوزيرة، وفقا للبيان.