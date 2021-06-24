شعبة الفاكهة: أسعار المانجو لم تتأثر بعد بمشكلات محصول السويس

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المانجو بالأسواق لم تتأثر حتى الآن بالتلف الذي حدث لمحصول المانجو بمحافظة السويس.

ويتراوح سعر كيلو المانجو في الأسواق بين 10 جنيهات و20 جنيهًا بحسب النوع، وفقا للنجيب.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور اليوم، تراوح سعر الكيلو الجملة من المانجو العويس اليوم الخميس بين 15 و30 جنيها، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، وسعر كيلو المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

وكان المهندس الزراعي الضو فكري رئيس جمعية القرية، قال في بث مباشر نشره موقع مصراوي على "فيسبوك" مؤخرا، إن محصول السويس من المانجو يتعرض للتلف بسبب التقلبات الجوية إلى جانب العفن الهبابي وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج هذا العام.

وتنتشر زراعة المانجو في شمال السويس، وتغطي أشجار المانجو نحو 770 فدانا من مساحة الأرض المزروعة هناك.

وذكر النجيب لمصراوي أنه لم يتم إخطار الشعبة حتى الآن بأي تراجع في المعروض من محصول المانجو بالأسواق.

وأشار إلى أن المعروض من المانجو يزيد خلال شهري يوليو وأغسطس، والموجود حاليا في الأسواق هو بداية المحصول من محافظة أسوان.

وأوضح النجيب أنه مع طرح المحصول بشكل كامل بالأسواق خلال الشهر المقبل سيتضح إذا ما سيكون هناك تأثير للمشكلات التي يتعرض لها المحصول بالسويس أم لا على أسعار المانجو.