توقعات صندوق النقد لأبرز مؤشرات اقتصاد مصر في العامين المقبلين (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، وذلك ضمن بيانه الصادر مساء أمس؛ لإعلان موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الثالثة من التمويل المتفق عليه ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، الذي تتعاون فيه مصر مع الصندوق، وذلك بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتتضمن توقعات الصندوق تحسنًا في عددٍ من مؤشرات الاقتصاد خلال العام بعد المقبل على مستويات: "نمو الاقتصاد، عجز الموازنة، الفائض الأولي، الدين العام، الدين الخارجي، وعجز الميزان الجاري".

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال عامي 2021-2022 و2022-2023، بحسب بيان الصندوق الصادر أمس.