زيادة 72% في صادرات الصناعات الهندسية خلال مايو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 72% في شهر مايو 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، سجل صادرات القطاع في شهر مايو من العام الجاري 205.5 مليون دولار مقارنة 119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 53% في أول 5 أشهر من 2021، لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة بلغت 25.4٪.

ووفقا للبيان، بلغت صادرات المجلس في أول 11 شهر من السنة المالية 2020/2021 نحو 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020

وذكر البيان، أن أهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهر من العام المالي، هي الأجهزة الكهربائية بنسبة 2%، ومكونات السيارات 41%، و الكابلات 44%، والأجهزة المنزلية 46%، والصناعات الكهربائية والالكترونية 26%، وسائل النقل 31%، وأدوات المائدة والمطبخ 49%.

وجاءت أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية لها في أول 11 شهرا، في أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا )، وفي آسيا ( السعودية - العراق - الأردن - الكويت - هونج كونج - لبنان )، وبالنسبة لأفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس – توجو).

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إنه من المتوقع أن تواصل الصادرات الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدما في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد جداً بالنسبة للشركات المتوسطة.

وأكد الصياد، على أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك إيجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

ووفقا لقول الصياد، فإن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي، وبالتوازي يقوم المجلس بدراسة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية سواء ارتفاع تكاليف الإنتاج أو المشكلات الجمركية وغيرها من العوائق وإرسال خطابات رسمية للجهات المسئولة وذلك للإسهام في حلها.