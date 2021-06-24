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الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يتراجع 9.18% خلال أبريل

11:30 ص الخميس 24 يونيو 2021
الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يتراجع 9.18% خلال أبريل

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت – ياسمين سليم:

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 9.18% خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 108.06 (أولـي) مقابل 118.98 خلال شهر مارس 2021 (نهائي).

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2021.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وأظهر تقرير المركزي للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المشروبات 258.12 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 235.80 بارتفاع قدره 9.47%، بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف وشهر رمضان.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية ليسجل 105.04 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 102.43 بارتفاع قدره 2.55%، لتلبية احتياجات السوق.

بينما انخفض الرقم القياسي لصناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث) إلى 59.43 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 64.09 بانخفاض قدره 7.27٪ وذلك بسبب حالة السوق وتوافر مخزون.

وبلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 167.63 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 192.50 بنسبة انخفاض قدرها 12.92% بسبب حالة السوق وانخفاض التصدير.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية صناعة المشروبات صناعة الأجهزة الكهربائية

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