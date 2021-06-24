مصر تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي نوفمبر المقبل

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، أن القاهرة ستستضيف خلال شهر نوفمبر المقبل الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وأعلنت الوزيرة، نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي اخُتتمت فعالياتها اليوم - الخميس - بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت جامع، إن نجاح الجولة الرابعة، يعكس الارادة القوية للجانبين للمضي قدما نحو استكمال المفاوضات والتوصل الى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الاوروبى لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بالإضافة إلى كافة مناحي التعاون الاقتصادي.

وقالت إن الحكومة المصرية حريصة على الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي للانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتى آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسى وأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية عبر السوق المصري ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التى تربط مصر بهذه الأسواق.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار.