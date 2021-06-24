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مصادر: مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أيام

11:01 ص الخميس 24 يونيو 2021
مصادر: مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أيام

صندوق النقد الدولي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة مرتبطة بقرض صندوق النقد لمصر، إن الصندوق سينتهي من تحويل آخر شريحة بقيمة 1.7 مليار دولار للبنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض ممنوح لمصر بقيمة 1.7 مليار دولار بعد إعلانه استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدته 12 شهرًا.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 5.4 مليار دولار مدته عام في يونيو 2020، يتم صرفه على ثلاث شرائح مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وبصرف الصندوق الشريحة الأخيرة لمصر يكون تم الانتهاء من إتمام صرف القرض بالكامل طبقا للمواعيد المحددة مع الحكومة المصرية.

صندوق النقد البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي قرض صندوق النقد

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