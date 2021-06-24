هبوط البلطي وصعود المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا ليتراوح بين 19 و21 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم إلى بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.