صندوق النقد يوافق على المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي

كتبت- ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.

وقال الصندوق، اليوم الأربعاء إن سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل عن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر ومشاورات المادة الرابعة.

وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض، ومن المقرر أن تحصل على 1.6 مليار دولار بعد الموافقة الأخيرة.