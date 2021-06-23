التجارة الخارجية بالمستوردين: تأجيل نظام الشحن المسبق يسمح بوقت كاف للتجريب

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إن قرار وزارة المالية الخاص بتأجيل الشحن المسبق للشحنات، سيسمح بوقت كاف للتجريب و تلافي حدوث أخطاء.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، اليوم، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات إلى أكتوبر المقبل.

وكان التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات مقررا في الأول من يوليو المقبل لكنه تم تأجيله حتى أكتوبر المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، بحسب بيان الوزارة.

بالإضافة إلى إجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

وأوضح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة كانت قد طالبت الحكومة بتأجيل القرار فترة زمنية كافية ليتمكن المستوردين من التسجيل، خاصة أن عدد كبير من المستوردين حاولوا التسجيل ولم يتمكنوا نتيجة لعيوب في السيستم.

وأضاف الملواني في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد المستوردين الذين سجلوا في نظام النافذة قليل جدا ولا يمكن قياس جاهزية السيستم عليه، وبالتالي فإن قرار التأجيل جاء في صالح المستورد والحكومة معا.

ولفت الملواني إلى أن المستوردين متوافقين مع سياسة الدولة، وليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج إلى وقت كافي، وأن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الإجراءات وراحة كبيرة للمستورد، ولكن لا يجب السرعة في تطبيقه وإعطاء وقت مناسب، وذلك تجنبا لحدوث أي أخطاء وعيوب قد تحدث مستقبلا.

وذكر وزير المالية، أن عدد الشركات المشاركة في المشروع التجريبي وصل إلى 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا، وتصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية "نافذة- ACI".

ودعا الوزير المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مؤكدا أنه لن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وذكر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في بيان الوزراة، أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية "نافذة"، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي "مصر المقاصة" أو "إيجي تراست"، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تكنولوجيا "Blockchain".

وأوضح أن هذه الخطوات تتضمن أيضا تقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة التي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة "ACID" إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة "نافذة".

ويقوم المصدر بعد ذلك بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة "نافذة"، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك، وفقا لغتوري.