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"تقلبات مثيرة".. تطور أسعار بيتكوين منذ بداية عام 2021 (جراف تفاعلي)

05:10 م الأربعاء 23 يونيو 2021
"تقلبات مثيرة".. تطور أسعار بيتكوين منذ بداية عام 2021 (جراف تفاعلي)

بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

التقلبات المثيرة كان عنوان المشهد بالنسبة لأسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال تعاملات اليومين الأخيرين، وهو أيضًا كان العنوان الأبرز خلال تعاملات الفترة الماضية من عام 2021.

فبينما انخفض سعر العملة الرقمية تحت مستوى 30 ألف دولار لأول مرة أمس بعد تضييقات صينية على التعامل بالعملات المشفرة في القطاع المصرفي، عادت العملة للارتفاع بقوة خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى حدود 16%؛ لترتفع فوق مستوى 34 ألف دولار بعد إدراج صندوق بيتكوين في بورصة ناسداك دبي اليوم.

وشهدت عملة بيتكوين رحلة مثيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت ارتفاعًا كبيرًا بشكل تدريجي وصل إلى قمته منتصف أبريل الماضي متجاوزًا مستوى 60 ألف دولار في فترة لعب فيها رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك دورًا كبيرًا في ارتفاع العملة كما لعب دورًا في هبوطها بعد ذلك.

ومنذ ذلك الحين شهدت العملة الرقمية المشفرة هبوطًا تدريجيًا كبيرًا خسرت خلاله ما يقرب من نصف قيمتها في ذروة ارتفاعاتها، وذلك بسبب تقييدات رسمية على العملة من بعض الحكومات، وعلى رأسها الحكومة الصينية، إضافة إلى إلغاء شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك فكرة التعامل ببيتكوين لأسباب بيئية.

ويرصد "مصراوي" في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار بيتكوين خلال الفترة التي مرت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، وفقا لبيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

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