القابضة الكيماوية تدرس نقل مصنع "ناروبين" بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه



كتبت شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الشركة تدرس نقل مصنع ناروبين للمنتجات المطاطية إلى مكان جديد.

وأضاف لمصراوي أنها تدرس مقترحا بدمج فرعي ناروبين في مصنع واحد ولكن في منطقة جديدة، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتمتلك شركة ناروبين مصنعين في شبرا وطنطا، فيما تستهدف الدراسة إنشاء المصنع الجديد في موقع آخر غير هذين الفرعين.

وتدرس الشركة المنتجات التي ستصنع وفقا لاحتياجات السوقين المحلي والتصدير، بالإضافة لدراسة القيمة الفنية والمالية للمشروع، والأرض التي يؤسس عليها المصنع الجديد من بين قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بين 50 إلى 100 مليون جنيه حسب نتائج الدراسة، وفقا لما قاله رئيس القابضة.

كما تسعى الشركة القابضة لتسليم أراضي تسوية المديونية مع وزارة البترول في إطار البروتوكول الموقع العام الماضي.

وقال رئيس القابضة إن عملية التسليم تواجه بعض المشكلات الإدارية وجاري التعامل معها.