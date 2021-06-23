4 شركات تتنافس لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مبادرة "جسور"

كتبت - شيماء حفظي:

طرحت شركة النصر للاستيراد والتصدير "جسور" مناقصة لاختيار عرض فني ومالي لتطوير المرحلة الثانية من التسويق لمبادرة جسور، وتتنافس فيها 4 شركات.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام الاثنين الماضي المرحلة الأولى من مبادرة جسور لدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

وتوفر المبادرة كتالوج إلكتروني للشركات المصرية المصدرة إلى أفريقيا لعرض منتجاتها، إضافة إلى خدمات الشحن والوساطة والتأمين والتمويل والتحصيل والتسويق.

وقال محمد جودة شريك ومدير إدارة البرمجيات في شركة انسباير في تصريحات على هامش مؤتمر الإعلان، إن شركته تقدمت بعرض فني ومالي للمشاركة في المناقصة بالمظروفات المغلقة، وتتنافس مع 3 شركات أخرى للفوز بالمرحلة الثانية من تطوير المبادرة.

ويتوقع جودة أن اختيار العرض الفائز بالمناقصة بنهاية الشهر الجاري.

وكانت الشركة فازت بمناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى من التسويق لمبادرة جسور وتأسيس الموقع الرسمي للمبادرة ومقاطع فيديو تعريفية وصفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد سعيد، شريك ومدير إدارة التسويق والمبيعات، إن شركة انسباير، تعاونت مع وزارة قطاع الأعمال العام في مشروع تطوير موقع شركة مصر للسياحة للحجز الإلكتروني.

وتعمل الشركة التي تأسست قبل 4 سنوات، في مصر والخليج وتستهدف التوسع في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بحسب سعيد.