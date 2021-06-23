بعد التراجع الكبير في الأسعار.. هل تحسنت مبيعات الذهب؟

كتبت- شيرين صلاح:

تحسنت حركة البيع والشراء بسوق الذهب، خلال الأسبوع الماضي، بعد هبوط الأسعار بالسوق المحلي إلى مستويات لم تحدث من قبل هذا العام، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وهوت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 43 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بهبوط المعدن بالبورصات العالمية.

وبحسب نجيب، فإن هذا السعر للجرام يعتبر أقل مستوى له في العام الجاري.

وذكر نجيب، أن هناك بعض الزبائن استثمروا أموالهم في شراء السبائك خلال الأسبوع الماضي، والبعض الآخر استثمر في شراء الحلي.

وقال سكرتير عام الشعبة، إن السبائك التي بيعت كانت بوزن حوالي 31 جراما، مشيرا إلى هناك من اشترى من سبيكتين إلى 5 سبائك للاستثمار.

وكان نجيب نصح المواطنين بأن هذا الوقت أفضل وقت للشراء سواء للاستثمار أو اقتناء الذهب كحلي.

ويقول نجيب، إن الوقت لا يزال مناسبا للشراء، مشيرا إلى أن الارتفاع حدث في سعر جرام الذهب الأسبوع الجاري، ولكن لا يزال السعر غير مرتفع كالسابق.

ويتوقع نجيب عودة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي مرة إلى 800 جنيه للجرام خلال الفترة المقبلة.

وبحسب نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 880 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.