غرفة الملابس تنظم معرض نيللي كيذر للأطفال أول يوليو بأرض المعارض

كتبت- شيرين صلاح:



تنظم غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات معرض نيللي كيدز، خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو القادم بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، بحسب بيان الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار، وتسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين أو أصحاب المكاتب الخارجية.

وتساعد هذه المعارض في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار، ويتراوح أعداد المترددين وزوار المعرض إلى ما يقرب من 7 آلاف تاجر أو أصحاب محلات صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها، بحسب عبد السلام.



وقالت بهية مدحت نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس، إن المعرض يمتلك جميع مقومات النجاح، ويأتي في مقدمتها اختيار التوقيت المناسب، ومشاركة أكبر مصانع متخصصة، وتوفير الوقت الكافي لتسليم التجار ملابس العيد والتنظيم المتميز، والاهتمام بالتسويق الإلكتروني مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض.

يضمن المعرض التزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع، وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة، وكذلك متاح خدمة البيع أون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا، وفقا لقول بهية.

وقال عبد السلام، إن السوق يشهد حاليا تحسنا ملحوظا في حركة البيع، مع توقعات بارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة خاصة في فترة الإجازات والأعياد القادمة.

وتابع عبد السلام، أننا اقتربنا من استعادة الوضع قبل ظهور فيروس كورونا.



وأضاف أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة.