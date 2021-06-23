مصر وليبيا يتفاق على إنشاء مصنع لكابلات الألياف وتأسيس شركة لتحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركات ليبية 4 اتفاقيات تعاون.

وقال بيان من وزترة الاتصالات اليوم الأربعاء إن المباحثات مع الجانب الليبي شهدت الاتفاق على تأسيس شركة ليبية مصرية مشتركة لتفعيل مشروع التحول الرقمي في ليبيا وإنشاء مدن ذكية في طرابلس وبني غازي ومركز بيانات بليبيا، وإنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية باستثمارات ليبية مصرية.



وبحسب البيان اختتمت أمس المباحثات المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيصل أحمد قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المسؤولة عن الاشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي.

وتناولت المباحثات سبل تفعيل التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، وكذلك توطين التكنولوجيا.

وأثمرت المباحثات عن توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية، وذلك في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الإداري ودعم تقديم الخدمات الدولية.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البيان إن المباحثات شهدت توقيع أربع اتفاقيات بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات التقية والإدارية في مختلف المجالات.

كما وقعا اتفاقية اطارية للربط البيني وإتاحة شبكة الكوابل الدولية المصرية للأشقاء في ليبيا؛ حيث تعد هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة جادة ومتعمقة ومتعددة المحاور من التعاون بين مصر وليبيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن كونها تعد اتفاقا نهائيا لموضوعات تم طرحها خلال زيارته لليبيا في أبريل الماضي.

وقال فيصل أحمد قرقاب، إن مصر وليبيا اتفقا على الإسراع في إنشاء المقر الرئيس لأكاديمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا بشراكة مصرية ليبية والبدء في البرامج التدريبية والتأهيلية وبناء القدرات؛ مؤكدا على أن هناك توجه استراتيجي مصري ليبي على الاستفادة من الموارد الطبيعية والكفاءات لتوطين التقنية.

وأوضح أنهم اتفقا على الاستثمار المصري الليبي المشترك في تنفيذ مشروعات لتوطين أحدث التقنيات فس مصر وليبيا، ومنها إنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية؛ تقدم الشركة المصرية للاتصالات كافة أنواع الدعم الفني والاستشاري لشركة هاتف ليبيا؛ من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بتخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي في أقل مدة زمنية، وفقا للبيان.

كما تتضمن تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية والتجارية والدعائية والمالية والمحاسبية وغيرها.

ويشمل التعاون في مجال الموارد البشرية والتدريب قيام المصرية للاتصالات بتدريب الكوادر الفنية والإدارية بشركة هاتف ليبيا في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعملية التحول الرقمي وتنمية المهارات الشخصية.

وتتضمن عمليات التدريب كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات الشبكات الأرضية وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة دوليا وأحدث وسائل التدريب لدى الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للبيان.

ويتضمن التعاون تقديم الاستشارات الفنية والمهنية وتوجيه شركة هاتف ليبيا ومساندتها من أجل إنشاء مركز تدريب للكوادر الفنية والإدارية الخاصة بها لتنفيذ المشروعات التدريبية التابعة للشركة، حيث تتطرق البرامج التدريبية إلى محتوى تدريبي على الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وغيرها.

وقال البيان إنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الخدمات الدولية، وقعت مصر وليبيا اتفاقية إطارية مع شركة الاتصالات الدولية الليبية بما يدعم تقديم الخدمات الدولية متمثلة في خدمات الربط الدولي وحلول متكاملة لتقديم خدمات المحتوى المختلفة ونقل حركه الإنترنت من خلال البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات من نقطه تجميع الانترنت ومراكز البيانات وشبكة الكابلات البحرية الممتدة فب أرجاء العالم.

وقع الاتفاقيات كلا من عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، ومحمد بالراس على رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وعادل بشير أبو فارس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية الليبية.