مصدر حكومي يوضح موعد تحديد أسعار الوقود الشهر المقبل

كتب- أحمد السيد:

تعقد اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، اجتماعا خلال النصف الأول من الشهر المقبل، لتحديد أسعار المواد البترولية خلال 3 أشهر المقبلة "من يوليو إلى سبتمبر".

وقال مصدر حكومي-فضل عدم ذكر اسمه-، إن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية والتي ارتفعت مؤخرا لتتجاوز حاجز 70 دولارًا للبرميل، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية.

وتعرض اللجنة قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، كما هو متبع.

ومنذ يونيو 2019 قررت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتحدد اللجنة المختصة أسعار الوقود وفق آلية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

ووفقا للمصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية حيث يحسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في يونيو الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قررت رفع أسعار المواد التبرولية خلال إبريل الماضي أسعار المواد البترولية بنحو 25 قرش، فيما قررت تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي والسولار.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت عند 60 دولارًا خلال العام المالي المقبل، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل.

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